

Şehirleri kana bulayan terör örgütlerinin 'amonyum nitrat' içeren yüksek hacimli gübreye kolaylıkla ulaşması; gübre ticaretinin, kullanımının ve dolaşımının sınırlanması, etkili bir şekilde takip edilmesi ve denetlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Yüzde 28 ve üzeri oranda amonyum nitrat içeren gübrelerin ambalajsız ve perakende olarak satışına izin verilmemesi, gübre torbalarına çip konulması, dağıtıcılık belgesi zorunluluğu ve çeşitli takip mekanizmalarına rağmen bu sorun, ülke gündeminde aciliyetini ve hayatiyetini korumaya devam ediyor.







KARAR, İSTANBUL VE MARDİN SALDIRILARININ ARDINDAN ALINDI







İstanbul ve Mardin saldırılarının ardından dün bu konuda çok önemli bir karar alındı. Terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullandığı nitratlı gübre satışı, Tarım Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu. Durdurma yazısı, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere ve emniyet birimlerine gönderildi.







Hükümet, gübre hareketlerinin izlenmesi, kontrol ve denetiminin güçlendirilmesi, piyasanın kayıt altına alınmasında bir dizi ek tedbir üzerinde çalışıyor.







PATLAMANIN ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN...







Vezneciler'deki bombalı saldırıda PKK'nın patlamanın etkisini artırmak için bomba yüklü aracı gübre ile takviye ettiği ortaya çıkmıştı. Bomba gübre ile sıkıştırıldığı takdirde hem patlamanın şiddeti yüksek oluyor hem de gübre patlamadan sonra parlama ve yanma etkisi gösteriyor. Böylece parça tesiriyle ölmeyenlerin yanarak can vermesi hedefleniyor.







OPERASYON YAPILAN NOKTALARDA ÇOK SAYIDA EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLİYOR







Güvenlik güçleri son olarak Şırnak ve Nusaybin'i PKK/YDG-H unsurlarından temizledi; çok miktarda patlayıcı yakalandı, el yapımı patlayıcılar (EYP), barikat ve çukurlar imha edildi. Son 1 ayda meskûn mahaller arası yollara döşenen patlayıcılar ve EYP'ler, havadan gözetlemeler ve kontroller sonucunda yerleştirme aşamasında yakalandı. Çukurca, Şemdinli, Lice, Bismil, İdil, Mazı Dağı, Ceylanpınar, Tunceli-Ovacık, Pertek- Tunceli Karayolu, Çaldıran'da yol kenarına-menfeze yerleştirilen yüksek miktarda patlayıcı ele geçirildi.