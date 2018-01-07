NİTELİKLİ ELEMAN İÇİN OSB'LERE KOLEJ KURULACAK
Sanayicinin teknik eleman sorununu çözecek kolejler geliyor. 9 OSB'de MEB ve Sanayi Bakanlığı desteğiyle okullar açıldı. Proje, 81 ile yaygınlaştırılacak.
Hükümet sanayiyi canlandırmak ve nitelikli eleman sorununu çözmek için önemli bir projeye başladı. Türkiye'nin rekabet gücü ile refahını artırmak için yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla teknik kolej sistemi yaygınlaştırılıyor. Bu çerçevede, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) teknik kolejler kurulması çalışmaları hızlandı.
9 TEKNİK KOLEJ KURULDU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, Aksaray, Bursa Kestel, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Şırnak, Afyonkarahisar, Antalya ve Tokat OSB'lerde 9 teknik koleji tamamlayarak eğitim-öğretime açtı.
Bu çerçevede, 2017'de Ankara ASO-Başkent, Manisa, İzmir, Aksaray, Gaziantep, Uşak, Ordu, Eskişehir, Bursa-Kestel-Demirtaş, Tekirdağ, Çanakkale, Elazığ, Sivas, Konya OSB'lerinde farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütüldü.
Geçen yıl Aksaray, Bursa Kestel, Kayseri, Kırşehir, Manisa (2.etap), Şırnak, Afyonkarahisar, Antalya ve Tokat OSB'lerde MEB eğitim bursu destekli 9 adet teknik kolej kurularak, eğitim-öğretime başlandı. Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağı niteliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu konuda firmalarla görüşmeler yapıldığı ve sanayinin dijital dönüşümünün gerçekleştirebilmesi için gerekli olacak 'Bilişim Teknolojileri' alanının da MEB tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde desteklenen alanlar içine alınması için çalışmalar yürütüldüğü ifade ediliyor. Bu çalışmalar doğrultusunda da bilişim teknolojileri alanının OSB'ler içinde yer alan okullarda desteklenmeye başlandığı kaydedildi.
Eğitim ve sanayicilerin katılımıyla bilişim teknolojileri alanında siber güvenlik, büyük veri, bulut teknolojileri gibi konulardaki çalıştaylarla müfredat geliştirilecek.
KREDİ DESTEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Teknik kolejler konusunda yapılan bir diğer çalışma da Üretim Reform Paketi'yle gelen yeni bir uygulamayla ilgili. Reform paketinde yer alan, kredi ve kredi faiz desteğinin OSB'lerde kurulacak teknik kolej projeleri kapsamında kullandırılabilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Bu konuda OSB yönetiminin de işin içinde olacağı işletme modeli ile teknik kolej açmak isteyen OSB'lerin Sanayi Bakanlığı'na başvuru yapmaları için koordinasyon çalışmaları yapıldı.Edinilen bilgilere göre, halihazırda OSB'lerden gelen taleplerin eğitim kapasitesi açısından değerlendirildiği ve yatırım programına alınması için koordinasyon çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
KAMU SPOTU DA HAZIRLANDI
Öğrenci ve velilere yönelik teknik kolejlerin sunduğu imkânların tanıtılması ve farkındalık oluşturulması için kamu spotu hazrlandığı ve bir internet sitesinin de açıldığı belirtiliyor. Teknik kolejler ile, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye göre, OSB'lerde mevcut sektörlere yönelik olarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerine işbaşı eğitimleri verileceği ifade ediliyor.
NİTELİKLİ ARA ELEMAN YETİŞTİRİLECEK
Bakanlık teknik kolejlerde verilecek teorik ve pratik eğitim programlarıyla sanayide önemli bir dönüşüm hedefliyor. Teknoloji üretiminde hedeflenen hamleyi yapabilmesi için Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak nitelikli ara elemanların yetiştirileceği belirtiliyor. Bakanlık ülkedeki tüm OSB'lerde teknik kolej kurmayı hedefliyor.
Kaynak: haberinburada
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