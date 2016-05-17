





Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, rakibi Mitsubishi Motors'u satın almak için görüşmeler yaptığını duyurdu.







Japon basınında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Nissan, "Nissan ve Mitsubishisermaye işbirliğinin de aralarında olduğu çeşitli konuları görüşüyorlar, ancak alınmış bir karar yok" dedi.







Nissan ve Mitsubishi'nin bugün yapılacak yönetim kurulu toplantılarının ardından ortak basın toplantısı düzenlememeleri bekleniyor.