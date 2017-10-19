Japon otomotiv devi Nissan, kendi ülkesi Japonya'da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, bugün yaptığı açıklamada kendi ülkesi Japonya'da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

ARAÇLARI YETKİ VERİLMEYEN KİŞİLER KONTROL EDİYOR

Reuters'ın haberine göre şirket buna neden olarak da ülkedeki üç fabrikasında araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkmasını gösterdi.

Şirketin CEO'su Hiroto Saikawa ise açıklamasında kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların en az iki hafta süreceğini belirtti.

1,2 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi, son üç yıl içinde iç pazarda sattığı 1.2 milyon aracı geri çağırdı. Bu araçların son kontrollerinin, yetkili teknisyenlere yaptırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Reuters'e e-posta ile bilgi veren bir Nissan yetkilisi, 20 Eylül'de açıklanan yolsuzluktan sonra, Nissan'ın Shonan fabrikasında 11 Ekim tarihinde bile aynı uygulamanın devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, 2 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, 20 Eylül'den sonra kontrolleri sadece yetkili teknisyenlere yaptırdıklarını söylemişti.

Ancak bu tarihten sonra Shonan fabrikasında iki yetkisiz teknisyenin son kontrolleri yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Bu sürede Shonan'da 3,800 araç kontrolden geçmiş.

Kaynak: haberinburada