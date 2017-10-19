Devlet 3 Yılda 445 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçecek
Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı
Defacto, Halka Arz Oluyor
Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu
Novartis, Abd'deki Fabrikasını Kapatıyor
Başbakan'dan Barzani'ye Kuzey Irak Mesajı: Artık Yöneticilik Yapması Zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Belediye Başkanı En Kısa Sürede İstifasını Verecek
Dünyanın En Büyük Elması 30 Milyon Dolara Satılıyor
Meteoroloji Uyardı: 5 Günlük Sıcak Havanın Ardından Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor
Cüneyt Çakır'ın Atanmasından Sonra Derbinin İddaa Oranları Değişti
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek
Meclis'te Kavga Çıktı, Ak Partili Ve Chp'li Vekiller Birbirlerine Girdi
Son Dakika! Irak'tan Barzani'nin Yardımcısına Tutuklama Kararı
Bozdağ'dan İstifası Beklenen Başkanlara Çağrı: Yapılması Gereken Adım Atmaktır
Kuzey Irak Yasağından 9 Hava Yolu Şirket Etkilenecek
İstanbullulara Müjde! Fsm'deki Çalışmalarda Sona Gelindi
Ehliyet Alacaklara Kolaylık! Sürücü Kurslarının Düzenlediği Ön Sınav Kaldırıldı
Demet'i Çıldırtan Okulda Yeni Skandal! Müdür, Öğrenci Döverken Elini Kırmış
Petrol İşleme Lisansı Sahipleri, Lpg İthal Edebilecek
El Değmemiş Eski Paraları 3 Bin Liradan Satıyor

Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı

NİSSAN, JAPONYA'DAKİ ÜRETİMİNİ ASKIYA ALDI

Japon otomotiv devi Nissan, kendi ülkesi Japonya'da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

Tarih : 19 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı(7/10)3

Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, bugün yaptığı açıklamada kendi ülkesi Japonya'da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

ARAÇLARI YETKİ VERİLMEYEN KİŞİLER KONTROL EDİYOR

Reuters'ın haberine göre şirket buna neden olarak da ülkedeki üç fabrikasında araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkmasını gösterdi.

Şirketin CEO'su Hiroto Saikawa ise açıklamasında kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların en az iki hafta süreceğini belirtti.

1,2 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi, son üç yıl içinde iç pazarda sattığı 1.2 milyon aracı geri çağırdı. Bu araçların son kontrollerinin, yetkili teknisyenlere yaptırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Reuters'e e-posta ile bilgi veren bir Nissan yetkilisi, 20 Eylül'de açıklanan yolsuzluktan sonra, Nissan'ın Shonan fabrikasında 11 Ekim tarihinde bile aynı uygulamanın devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, 2 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, 20 Eylül'den sonra kontrolleri sadece yetkili teknisyenlere yaptırdıklarını söylemişti.

Ancak bu tarihten sonra Shonan fabrikasında iki yetkisiz teknisyenin son kontrolleri yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Bu sürede Shonan'da 3,800 araç kontrolden geçmiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nissan  Japonya  Daki  Üretimini  Askıya  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER