

Nissan, geliştirmiş olduğu drone ile 23-26 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Goodwood Festivali'ne damgasını vurdu.



Nissan, dünyanın en çabuk hızlanan FPV (First Person View) yarış drone modellerinden biri olan GT-R Drone'u tanıttı. Yeni Nissan GT-R‘ye yarış pistinde yetişmek üzere tasarlanan GT-R Drone, tıpkı ismini taşıdığı yüksek performanslı spor otomobil GT-R gibi ileri teknolojiyle donatıldı.



Dünya Drone Yarış Şampiyonu Tornado XBlades Racing tarafından geliştirilen GT-R Drone, bünyesinde barındırdığı teknoloji ve özel yarış konfigürasyonu sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,3 saniyede ulaşıyor. Hem spor otomobil, hem de drone olmak üzere her iki GT-R neler yapabileceğini göstermek için GT-R Drone, süper spor otomobili takip etmek üzere efsane Silverstone pistine çıkartıldı.



Gerek düzlüklerde, gerekse de virajlarda mümkün olan en yüksek performansı sunmak üzere, her iki makinede de ileri seviyede teknoloji ve mühendislik kullanıldı. Nissan GT-R motor kaputunun altında gizlenen çift turbo beslemeli, 24 supaplı, V6 silindirli, 3,8 litrelik yüksek performanslı motorun ürettiği gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. GT-R Drone da; 2000 kV gücünde XNova motorlarda donatılan dört adet pervanesi ve Sky-Hero imzalı quadcopter şasisiyle dört köşeden güç alıyor.



Nissan Nismo'nun yarış pilotu Ricardo Sanches yeni GT-R'nin direksiyonuna geçerken, GT-R Drone'un pilotajını ise 2015 İngiltere Ulusal Drone Yarış Şampiyonu James Blowles üstlendi. Pist olarak ise Silverstone'da 1,93 km'lik özel bir parkur oluşturuldu.



Yeni Nissan GT-R'ye, R35 2007 yılında lanse edildiği günden bu yana en kapsamlı değişiklik yapılırken, GT-R Drone'un aksine spor otomobil onu yere basacak çok daha etkin bir aerodinamik paketle donatıldı. GT-R Drone 185 km/s maksimum hıza ulaşırken, Nissan GT-R 315 km/s'ye kadar hızlanmaya devam ediyor. Dört tekerlekten yönlendirme teknolojisine rağmen Nissan GT-R, sadece 0,3 metre dönüş çapına sahip olan GT-R Drone ile kıvraklık noktasında mücadele edemiyor.



