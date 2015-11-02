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nissan da sürücüsüz otomobil çıkarıyor

NİSSAN DA SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL ÇIKARIYOR

Sürücüsüz otomobil konusunda sürpriz yaparak otomobillerine özel yazılım yükleyen Tesla'dan sonra şimdi Japon otomobil üreticisi Nissan da sürücüsüz otomobillerini teste çıkarmaya olduğunu açıkladı.

Tarih : 02 Kasım 2015, 10:02
Puan Ver : Nissan Da Sürücüsüz Otomobil Çıkarıyor(9/10)7


Sürücüsüz otomobil konusunda sürpriz yaparak otomobillerine özel yazılım yükleyen Tesla'dan sonra şimdi Japon otomobil üreticisi Nissan da sürücüsüz otomobillerini teste çıkarmaya olduğunu açıkladı.



Tesla'nın bir gecede tüm Model S otomobillerine Autopilot uygulaması yükleyerek araçları sürücüsüz de hareket edebilecek şekilde güncellemesi, otomobil üreticileri arasında sürücüsüz otomobil üretme yarışını hızlandırmıştı.



Japon otomobil üreticisi Nissan, kendi geliştirdiği sürücüsüz otomobil teknolojilerine dayanan otomobillerini, Japonya yollarında trafiğe çıkabilecek düzeye getirdiğini ve 2016'da ilk testlerin başlayacağını duyurdu. Intelligent Driving System isimli teknoloji sayesinde Nissan 2020'ye kadar araçları farklı düzeylerde test ettikten sonra sürücüsüz otomobillerin satışına resmen başlamayı umuyor. Japonya'da 2016'da başlayacak Nissan testleri, trafiğe kapalı özel arazilerde değil, herkese açık trafik içinde yapılacak. Nissan'ın ürettiği prototip otomobillerde lazer tarayıcılar, kameralar, bilgisayar çipleri ve radarlar, sürücüsüz hareketi mümkün kılmak için araca entegre edilmiş bulunuyor. Nissan'ın teknolojisinde, rakiplerinde ayrılın detay araçtaki 3D lazer tarayıcıların çevresindeki alanı 3D olarak analiz ederek aracın konumunu ve çevredeki objelerin durumunu her an 3D olarak analiz etmesi.



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Etiketler: Nissan  Da  Sürücüsüz  Otomobil  Çıkarıyor    haber

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