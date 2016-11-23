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nişantaşı'nda trafiği altüst etti!

NİŞANTAŞI'NDA TRAFİĞİ ALTÜST ETTİ!

Moda blogu ‘Moda Tutkusu'nun sokak çekimleri için işlek bir caddeyi tercih eden stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, trafiği birbirine kattı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 17:02
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Nişantaşı'nda bir sokağın ortasında siyah bir gelinlikle salınmaya başlayan stil danışmanıEliz Sakuçoğlu, kendisini görenleri şaşırttı.



Sözcü'de yer alan habere göre; sokak konsepti gereği trafiğin işlediği caddeyi kısa süreli kapatan Sakuçoğlu, arkasından gelip korna çalan otomobillerin ikazlarını duymazdan geldi. Ara ara kaldırımdan inerek yola çıkan stil danışmanı, giydiği siyah elbisesi ile Nişantaşı'nın neredeyse tüm caddelerini gezerek moda çekimlerini tamamladı.



"Eyvah magazin geldi, basıldık" diyerek şaka yapan Sakuçoğlu, "Gelinlik provası yapıyorum. Kara gelin oldum. Nasıl beğendiniz mi?" sözleriyle basın mensuplarının fikirlerini aldı.



 



kaynak:milliyet








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