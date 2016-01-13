NİŞANTAŞI'NDA TERÖR OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir apartmanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda 1 kadın gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında önceden belirlenen bazı adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında; Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmana gelen Özel Tim, ellerindeki uzun namlulu silahlarla binaya girdi.
Binanın en üst katındaki dairede yaklaşık 1.5 saat inceleme yapan polis, 1 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın şüphelinin, polis eşliğinde binadan çıkarıldığı sırada, basın mensuplarının görüntü alamaması için yüzünü gizlediği görüldü.
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