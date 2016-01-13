İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir apartmanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda 1 kadın gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında önceden belirlenen bazı adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.







Operasyon kapsamında; Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmana gelen Özel Tim, ellerindeki uzun namlulu silahlarla binaya girdi.







Binanın en üst katındaki dairede yaklaşık 1.5 saat inceleme yapan polis, 1 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın şüphelinin, polis eşliğinde binadan çıkarıldığı sırada, basın mensuplarının görüntü alamaması için yüzünü gizlediği görüldü.