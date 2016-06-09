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NİŞANTAŞI'NDA 6 KATLI MAĞAZADA YANGIN


NİŞANTAŞI'NDA 6 KATLI MAĞAZADA YANGIN
Tarih : 09 Haziran 2016, 14:13
Puan Ver : Nişantaşı'nda 6 Katlı Mağazada Yangın(8/10)6


 İstanbul'da, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir mağazada yangın çıktı. Yan binada yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların mağazada yangın çıkmasına neden olduğu belirtilirken alevlere ilk olarak çevredekiler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ



Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına müdahale etti ve bazı camları kırarak binaya su sıktı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.








Etiketler: Nişantaşı  Nda  6  Katlı  Mağazada  Yangın    haber

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