NİŞANTAŞI'NDA 6 KATLI MAĞAZADA YANGIN
İstanbul'da, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir mağazada yangın çıktı. Yan binada yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların mağazada yangın çıkmasına neden olduğu belirtilirken alevlere ilk olarak çevredekiler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına müdahale etti ve bazı camları kırarak binaya su sıktı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar