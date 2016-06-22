

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, iki gün haber alınamayınca eve giren polisler tarafından ölü bulunan Serap Çiçek'in (38) yanında yer alan tarım ilacını içip intihar ettiği düşünüldü. Ancak, ayrılmak istediği nişanlısı O.B. (52) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaya intihar süsü vermek isteyen O.B.'ye, kasten öldürme suçundan yargılandığı davada önce müebbet hapis verildi, duruşmadaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla indirildi.



Karşıyaka'da 30 Ekim 2015 tarihinde, Tuna Mahallesi 1688 Sokak'ta yaşanan olayda, bir süre önce eşinden boşanan Serap Çiçek'ten iki gün haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Serap Çiçek'in yalnız yaşadığı eve giden polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Reklamcılık yapan Serap Çiçek'in cansız bedeni bulundu. Yanında bulunan tarım ilacından dolayı Serap Çiçek'in, intihar ettiği düşünüldü. Ancak gerçek İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopside ortaya çıktı. Otopside Serap Çiçek'in, elle boğularak öldürüldüğü belirlendi.







3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI







Bu gelişme üzerine polis, cinayetle ilgili araştırma yaptı. Serap Çiçek'in en son görüştüğü kişinin, bir süredir ilişki yaşadığı ve nişanlandığı taksi şoförü O.B., olduğu saptandı. Gözaltına alınan O.B.'nin, Çiçek'i elleriyle boğarak öldürdüğü belirlendi. Tutuklanan O.B. hakkında, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan O.B., Serap Çiçek'in, intihar etmek istediğini kendisinin engel olduğunu öne sürüp, "Bu sırada bana söylediklerinden dolayı çok sinirlendim. Kendimi kaybettim. Boğazını sıktım. Kendime geldiğimde yerde cansız yatıyordu. Pişman oldum. Suni teneffüs yaptım ama kendine gelmedi, ölmüştü. Ben de bileklerimi kesip intihar etmek istedim" dedi.







Yargılama sonunda O.B., önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmadaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıl hapse indirildi.







Duruşma sonrasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Platformun İzmir Temsilcisi Sanem Deniz Kural, "Kadın cinayetlerinde, cinsel saldırı suçlarında iyi hal indiriminin olmaması gerekiyor. Bu suçların artmaması, meşrulaşmaması için iyi hal indirimini kabul etmiyoruz" dedi.