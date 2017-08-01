Bir yıllık uğraşın sonunda ikna ettiği nişanlısıyla motosiklete binen genç, harekete geçtikten kısa süre sonra kaza yaptı. Yola savrulan genç kadın kaza sonrası şoka girdi.

Çekmeköy'de, bir yıl süren uzun uğraşının ardından nişanlısını motosiklete binmeye ikna eden genç, aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıyan motosikletli, "Bir senedir motora bindirmeye ikna ediyordum. İlk binişinde kaza geçirdik" derken yola savrulan genç kız, kazanın şokuna girdi.

1 YIL İKNA ETMEYE UĞRAŞTI, İLK BİNİŞTE KAZA GEÇİRDİ

Kaza Çekmeköy, Güngören Mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, nişanlısını bir yıl bir yıl süren çalışmaları sonuna ikna edip, motosiklete bindirdiği an, aniden önüne çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle nişanlı çift yola savrulurken, genç kız şoka girdi. Araç sahibi ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Kaza sonrasında araç sürücüsü hatasını kabul edip özür dilerken, motosiklet sürücüsü de "1 senedir motora bindirmeye ikna ediyordum kızı. İlk binişinde kaza geçirdik" dedi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan kaza anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü nişanlısını arayıp, yoldan aldığı, ilerlerken, aniden önlerine çıkan bir araca hızla çarptıkları görülüyor. Yere düşen çiftin yardımına araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koşuyor. Araç sürücüsü özür dilerken, motosiklet sürücüsü de "Bir senedir motora bindirmeye ikna ediyordum kızı. İlk binişinde kaza geçirdik" dediği duyuluyor.

Kaynak: haberinburada