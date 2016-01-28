

Olay, Yenişehir Semti 1196 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Evine giden B.İ. ile kendisini bırakmak için yanında bulunan nişanlısı, iddiaya göre yolda bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üyesine gruptakiler nişanlısını döverek, genç kızı da göğsünden bıçakladı.







Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından B.İ. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.İ.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.İ.'yi bıçakladığı ileri sürülen A.İ.'yi gözaltına aldı