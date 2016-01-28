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nişanlısını dövüp, genç kızı sokakta bıçakladılar

NİŞANLISINI DÖVÜP, GENÇ KIZI SOKAKTA BIÇAKLADILAR

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 17 yaşındaki B.İ. nişanlısıyla sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre tartıştıkları A.İ. tarafından bıçaklandı.

Tarih : 28 Ocak 2016, 14:23
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Olay, Yenişehir Semti 1196 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Evine giden B.İ. ile kendisini bırakmak için yanında bulunan nişanlısı, iddiaya göre yolda bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üyesine gruptakiler nişanlısını döverek, genç kızı da göğsünden bıçakladı.



Olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından B.İ. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.İ.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.İ.'yi bıçakladığı ileri sürülen A.İ.'yi gözaltına aldı








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