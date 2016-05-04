

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılının ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.33 azalarak 253 bin 373 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2015 yılının aynı döneminde 264 bin 850 olmuştu.



Binek otomobil satışları, 2016'nın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.86 azalarak 193 bin 539'a gerilerken, hafif ticari araç pazarında yüzde 11.55'lik düşüş oldu ve 59 bin 834'te kaldı.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, nisan ayında ise yüzde 7.33'lük azalışla 84 bin 887 olarak kaydedildi.



Bu ayda otomobil satışları 2015'in aynı ayına göre yüzde 6.54 gerilemeyle 65 bin 618 adet oldu.



Hafif ticari araç pazarıysa yüzde 9.92'lik düşüşle 19 bin 269'e geriledi. Hafif ticari araç satışı 2015'in aynı ayında 21 bin 391 olmuştu.



Bu yılın ilk 4 ayında 9 adet elektrikli otomobil satılırken, dizel otomobil satışlarının payı da nisan ayında yüzde 63.62'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 53.49'a yükseldi.