Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

Nişan Töreninde Alkol Kavgası: 16 Kişi Gözaltında

NİŞAN TÖRENİNDE ALKOL KAVGASI: 16 KİŞİ GÖZALTINDA

Aydın'da nişan için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp eden 16 kişi gözaltına alındı. İşletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar, şüphelileri linç etmek istedi.

Tarih : 01 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Nişan Töreninde Alkol Kavgası: 16 Kişi Gözaltında(7/10)3

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, nişan töreni için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp etti. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

BİR GRUP ALKOL ALMAK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre, İstanbul'dan Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nişan merasimine gelen ve damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, burada alkol almak istedi.

Görevliler tarafından uyarılan bu kişiler, kantine geçerek burada alkol almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine işletmeci Kenan Topçu grubu salonda alkol almamaları konusunda uyarmak isterken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda grup, Topçu ve bazı çalışanları darp etti.ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı ancak işletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar Nazilli Belediye Meydanı önünde toplanarak şüphelileri linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Polis, zanlıları linç etmek isteyen vatandaşlara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Müdahale sırasında hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELEREK BİLGİ ALDI

16 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin götürülmesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nişan  Töreninde  Alkol  Kavgası  16  Kişi  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER