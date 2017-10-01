Aydın'da nişan için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp eden 16 kişi gözaltına alındı. İşletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar, şüphelileri linç etmek istedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, nişan töreni için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp etti. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

BİR GRUP ALKOL ALMAK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre, İstanbul'dan Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nişan merasimine gelen ve damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, burada alkol almak istedi.

Görevliler tarafından uyarılan bu kişiler, kantine geçerek burada alkol almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine işletmeci Kenan Topçu grubu salonda alkol almamaları konusunda uyarmak isterken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda grup, Topçu ve bazı çalışanları darp etti.ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı ancak işletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar Nazilli Belediye Meydanı önünde toplanarak şüphelileri linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Polis, zanlıları linç etmek isteyen vatandaşlara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Müdahale sırasında hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELEREK BİLGİ ALDI

16 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin götürülmesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada