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nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,31 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0,76 arttı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı(8/10)8


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,31 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0,76 arttı.



 



kaynak:yenişafak








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