NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,31 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0,76 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,31 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0,76 arttı.
kaynak:yenişafak
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