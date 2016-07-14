

Niran Ünsal ve İbrahim Gugu çiftinin 2 yaşında ki oğulları Bera Gugu, geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği kriz sonrası yoğun bakıma alınmıştı. 48 saat müşahede altında tutulan Bera'dan müjdeli haber geldi.







Bera Gugu'nun ilk müşahedesini yapan Çocuk Nöroloji Doç Dr. Bülent Kara'nın raporunda, "Epilepsi tanısını destekleyen EEG bulgusunun olmadığı için yaşı da gözönüne alınarak ilaç tedavisi ön görülmemiştir. Süreç içinde Bebek gözetim altında tutulacak alerjik ilaçlardan korunacak ve yeniden bir nöbet halinde nöbet anı video ile kayıt altına alınacak" ifadeleri yer aldı.







"ALLAH EVLADIMIZI BİZE BAĞIŞLADI"







Oğullarını hastaneden alarak evlerine geçen Niran Ünsal ile İbrahim Gugu, "4 gündür hayatla ilişkimiz kesildi. Evladımız bir anda kayıp gitti elimizden, o anı hayatımızı boyunca unutmamız mümkün değil. Bera yoğun bakımdayken iş ve siyaset dünyasından, sanatçı dostlarımız ayrı ayrı arayarak yanımızda oldular. Bera için bütün imkânları seferber etmek için istişarede bulundular. Şükürler olsun bugün evimizdeyiz ve Bera gerçekten çok iyi. Allah evladımızı bize bağışladı" şeklinde konuştular.