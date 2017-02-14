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niran ünsal referandum kararını açıkladı

NİRAN ÜNSAL REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI

Şarkıcı Niran Ünsal, 16 Nisan'da yapılacak referandumda hangi yönde oy kullanacağını açıkladı. İşte Niran Ünsal'ın o kararı...

Tarih : 14 Şubat 2017, 12:37
Puan Ver : Niran Ünsal Referandum Kararını Açıkladı(10/10)11


Şarkıcı Niran Ünsal, nisan ayında yapılacak olan referandumda kullanacağı oyu açıkladı.



Referandumda evet oyu kullacağını söyleyen Niran Ünsal, 'oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet' diyerek kararını ilan etti.



 



kaynak:internethaber








Etiketler: Niran  Ünsal  Referandum  Kararını  Açıkladı    haber

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