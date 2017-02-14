NİRAN ÜNSAL REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI
Şarkıcı Niran Ünsal, 16 Nisan'da yapılacak referandumda hangi yönde oy kullanacağını açıkladı. İşte Niran Ünsal'ın o kararı...
Şarkıcı Niran Ünsal, nisan ayında yapılacak olan referandumda kullanacağı oyu açıkladı.
Referandumda evet oyu kullacağını söyleyen Niran Ünsal, 'oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet' diyerek kararını ilan etti.
kaynak:internethaber
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