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Niran Ünsal: 'parayla Satsam Alan Olmazdı'
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niran ünsal: 'parayla satsam alan olmazdı'

NİRAN ÜNSAL: 'PARAYLA SATSAM ALAN OLMAZDI'

Niran Ünsal, katıldığı programda başörtüsünü çıkartmasının nedenini açıklamış, izleyicilerden tepki almıştı. Ünsal, bugün eleştirilere cevap verdi.

Tarih : 02 Mart 2017, 11:29
Puan Ver : Niran Ünsal: 'parayla Satsam Alan Olmazdı'(5/10)3


Geçtiğimiz gün 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına çıkan şarkıcı Niran Ünsal, yayına bağlanan kız kardeşiyle tartıştı.

 

Şarkıcının kardeşi Nida Ünsal programa telefonla bağlanarak, "Bana 'müzik için soyunma' demişti, kendisi 1994 yılında katıldığı programa jartiyerle çıkmıştı. Ben de bunu söyleyince aramız açıldı. Benim gündem yapmaya ihtiyacım yok" demişti. Bu sözlere çok sinirlenen Ünsal, stüdyoda gergin dakikalar yaşamıştı.

 

"KAPANARAK SANATÇI OLUNMUYOR"

 Geçtiğimiz yıllarda bir karar alarak başını kapatan ancak ticari kayıp yaşadığı gerekçesiyle tekrar açılan Nisan Ünsal'ın "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleri eleştiri almıştı.



PARAYLA SATSAM ALAN OLMAZDI"

 Ünsal, gelen olumsuz yorumlara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

 

Şarkıcı, "?Allah'ım sen ne kadar büyüksün. günahlarımı parayla satsam alan olmazdı. İnsan neler yaşar???? Ben neler yaşadım ??? Hiçbir şeyi tam anlamıyla bilemezsiniz. Ve yine siz, hiçbir şeyi tam olarak bilmeden beni karalamanız, iftiraya ve hakarete maruz bırakmanız. Ne müthiş bir ironi değil mi!????? Allah; beni günahlarımdan arındırıyor, sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederim" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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