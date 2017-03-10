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Nintendo'dan Hayranlarına Gizli Mesaj
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nintendo'dan hayranlarına gizli mesaj

NİNTENDO'DAN HAYRANLARINA GİZLİ MESAJ

Switch dünya genelinde popülerliğini korurken, Nintendo'dan hayranlarına gönderilen gizli mesaj da açığa çıktı.

Tarih : 10 Mart 2017, 09:54
Puan Ver : Nintendo'dan Hayranlarına Gizli Mesaj(6/10)6


Switch dünya genelinde popülerliğini korurken, Nintendo'dan hayranlarına gönderilen gizli mesaj da açığa çıktı.



Nintendo'nunyeni konsolu Switchile oyun piyasası hareketli günler geçiriyor. Yeni konsolun satış rakamları, konsol için üretilen arcade dövüş joystick'i vs. derken paylaştığımız haberde Joy-Conkontrolörlerinin PC, Mac ve Android cihazlarda çalışabildiğini bildirmiştik.



Nintendo'dan hayranlarına gizli mesaj Pro kontrolörde gizli



Son ulaştığımız haber ise Nintendo'nun, fanları için Prokontrolörünün içine yerleştirdiği gizli mesaj oldu. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların fark etmesi ile açığa çıkan gizli mesaj, kontrolörün sağ analogunun altında yer alıyor. Mesajda ingilizce “thnx2 allgamefans!”yazıyor. Nintendo, tüm oyunculara bu mesajı ile teşekkür etmiş. İngilizcesi Easter Eggolan bu gizli mesajları genelde yazılım bazlı ürünler olan oyunlarda görüyorduk. Ancak firma bu mesajını donanıma gizlemiş. Bu hareket oyuncuların beğenisini kazanmış durumda.



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