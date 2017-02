Nintendo'nun 3 Mart'ta satışa sunmaya hazırlandığı Nintendo Switch batarya testine tabii tutuldu. İşte Swicth'in batarya performansı.



Konsol dünyasının köklü isimlerinden biri olan Nintendo, yeni nesil konsoluSwitch'i geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtmıştı. NintendoSwitch, sistemsel gücünün yanı sıra, taşınabilir bir konsol halini almasıyla da oyun severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.



Nintendo Switchile ilgili akıllardaki temel soru ise, konsolun taşınabilir durumdayken şarjının ne kadar süre gideceğiydi.



Nintendo, Switch'in lansmanında yaptığı açıklamada taşınabilir kısmın, istasyondan ayrı olarak 3.5 saat ile 6.5 saat gibi bir pil ömrüne sahip olacağını açıklamıştı. Fakat durumun pek de Nintendo'nun vaat ettiği gibi olmadığı gözler önüne serildi.



Switch'i inceleme sürecine tabi tutan Arekkz, cihazın istasyondan ayrıyken yani taşınabilir konumdayken nasıl bir pil ömrüne sahip olduğunu test etti.



Nintendo Switch'te mobil durumdayken The Legend of Zelda. Breath of the Wild oynamaya başlayan Arekkz, cihazın tam şarjdan, kapanma durumuna 3 saat 2 dakika 52 saniyede geldiğini belirtti.



Açıkçası bu performansın, Nintendo'nun belirttiği minimum değerin hemen hemen 27 dakika altında olması ufakta olsa bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Belki cihaz yıprandıkça bu sürenin düşmesi normal karşılanabilir. Fakat daha sıfır konumunda olan bir Switch'in vaat edilenin altında bir pil performansı sergilemesi, biraz düşündürücü diyebiliriz.



BlackBerry KeyOne resmi tanıtım videosu