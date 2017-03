Nintendo'nun oyun konsolu Nintendo Switch beklenilen çok üstünde bir satış performansı yakaladı. Öyle ki yurt dışı stokları tükenmiş durumda.



300 dolargibi önemli bir satış fiyatıyla satılan konsol görünen o ki önümüzdeki günlerde ve sonraki yıllardaPlay Stationve xBox‘ın satış rakamlarına önemli rakip olacak. Satış performansıyla ilgili önemli bir ayrıntı da The New York Times‘tan Nick Wingfield'den geldi. Nick Wingfield‘in aktardığı bilgiye göre iki günlük bir sürede en çok satılan oyun konsolu oldu, daha önce bu rekor ise Wii‘deydi. Tüm bunların yanı sıra firmanın uygulayacağı doğru hamleler ile konsol uzun bir süre zirvede kalacak.



Oyun konsolunun bu kadar iyi satış performansına sahip olması, daha doğrusu beklenmedik bir şekilde yüksek talep görmesi popüler ticaret sitesi Amazon‘u büyük bir sıkıntıya uğrattı. Nedeni ise firmadan gelen talepler. Firma elindeki stoktan fazlasını satışa sununca konsolu alamayan kullanıcılardan büyük bir tepkiyle karşılaştı. Her ne kadar firma mağdur olan müşterilerine iptalleri halinde hesaplarına50 dolarlıkbir özür hediye çeki vereceğini açıklasa da tepkiler istenildiği gibi dinmedi. Bunun neticesinde firma yetkilileri şu an için yeterli stokları olmadığını bir an önce stokların yenileceğini ve kullanıcılara en kısa sürede gönderileceğini belirtti.



