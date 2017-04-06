

Bazı kullanıcılar internette Nintendo Switch'lerinde yaşadıkları büyük sorunu paylaştı. Nintendo Switch sıcaktan eriyor mu?



Firmalar ürünlerini piyasa sürmeden önce çeşitli testlerden geçirerek, sağlamlığından emin olduktan sonra dağıtımını yapıyor. Ancak bazı durumlar oluyor ki, bazı hatalar test ekiplerinin de gözünden kaçabiliyor. Ya da beklenmeyen bir sorun, bir anda beliriyor. Görünen o ki Nintendo Switchbu sefer ciddi bir sınavdan geçecek. Zira paylaşılan son vaka, akıllara Nintendo Switch sıcaktan eriyor mu?sorusunu getirdi.



Switch'in Joy-Conkontrolörlerinde tasarım sorunu olduğu söylentilerinin dolaştığı gibi, bazı kullanıcıların da kablosuz ağ sinyal zayıflığı yaşadığı haberleri geliyordu. Şimdi de Reddit'tebir kullanıcı hafif yamulmuş bir Switchfotoğrafı paylaştı. Kullanıcının bu sorunu yaşayan tek kişi olmadığı, diğer kullanıcıların da benzer sorunlar yaşadığı görüldü.



Bu yamulmanın nedeni teoride şöyle açıklandı. Switchyuvaya oturtulup ekranı kapandığında, konsolun arka kısmının ısınmasıyla yuvanın metal kısmını da ısıttı. Böylece yuvanın ısınan metal kısmı sıcaklığı yansıtarak, plastik gövdeli konsolun yamulmasına sebep oldu. Bilindiği gibi iletken bir madde olan metal, plastiğe oranla sıcağa çok daha dayanıklı. Eşit sıcaklığa maruz kalan iki maddeden önce plastik zarar görüyor.



Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bu sorunun her konsolda yaşanmadığı söyleniyor. Eğer konsolunuz fazla ısınıyorsa ve böyle bir sorunla karşılaşırsanız firmanın müşteri hizmetlerine başvurmalısınız. Zira her cihazda görünmeyen bu problem, konsolu kullanılmaz hale getirebilecek kadar büyük.



Samsung'tan OLED ekran pazarına dev yatırım