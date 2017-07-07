

Oyun dünyası analizi hakkında bilgi sahibi olanların yakından tanıdığı analizci Michael Pachter, Nintendo Switch'in satış konusunda Xbox One karşısında galip geleceğini düşünüyor. Oldukça fazla ilgi gören konsol son zamanlarda yoğun derecede stok sorunu yaşıyordu. Eğer ilgi bu seviyede devam ederse yıl sonunda satışlar 14 milyon rakamını gösterebilir. Söz konusu edilen Xbox One ise 10-11 milyon satış rakamları arasında geziniyor.



Michael Pachter, farklı hedef kitlesine ama aynı fiyat aralığında olan her iki konsol için çok yoğun bir rekabetin olduğunu belirtti. Nintendo Switch son zamanlarda Japonya sınırları içinde en büyük rakibi Playstation 4 karşısında dahi hızlı satış rakamlarına ulaşıyor.



Analizci son olarak ise Nintendo Switch'in güçlü başarısının Wii'yi geçmek için henüz yeterli olmadığı görüşünde.



Sony kanalında Xbox One videosu!



