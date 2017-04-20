Nintendo Switch, satış rakamlarıyla parmak ısırtıyor ve birçok oyuncunun hayalini süslüyor. Çoğu oyuncu daha konsola sahip bile olamamışken daha küçük bir Switch iddiası gündeme geldi. Nintendo Switch Mini 2019 yılında gelebilir.



Nintendo Switch, satış rakamlarıyla parmak ısırtıyor ve birçok oyuncunun hayalini süslüyor. Çoğu oyuncu daha konsola sahip bile olamamışken daha küçük bir Switch iddiası gündeme geldi. Nintendo Switch Mini 2019 yılında gelebilir.



Nintendo'nun son konsolu Switch, hem TV konsolu hem de taşınabilir konsol olarak kullanılabiliyor. Konsol her iki şekilde de piyasadaki güçlü konsolların slimdiye adlandırılan modellerinden bile küçük. Ancak daha da küçük bir Nintendo Switchhayal edebilir misiniz? Analistlere göre bu mümkün ve Nintendo Switch Mini 2019yılında gelebilir.



Citigroupanalistleri Minami Munakata, Kota Ezawa veAlicia Yaphazırladıkları raporda Nintendo'nun satış rekorları kıran konsolu Switch'in daha da küçülebileceğini belirtti. Konsolun adının Nintendo Switch Mini olmasının büyük bir ihtimal olduğunu ve 2019'da çıkmasının beklendiği belirtildi.



Analistler “Nintendo Switch bir taşınabilir konsol olarak da kullanılabiliyor. Ancak biz çocukların konsolu, büyük tasarımı (diğer taşınabilir konsollarla kıyaslanıyor) ve ağırlığı yüzünden kullanmakta zorluk yaşayabileceğini düşünüyoruz. Buna göre Nintendo'nun daha hafif ve taşınabilirliğe adanmış yeni bir Switch versiyonunu piyasaya sürebileceğini düşünüyoruz.” şeklinde görüş belirtti.



Bunların analistlerin görüşleri olduğunu ve sadece düşünce olarak kalabileceğini belirtelim. Öte yandan Nintendo'nun geçmiş Wii, Wii U ve3DSgibi konsollarına baktığımızda fazla değişikliğe gitmediğini görüyoruz. Firma sadece el konsolu DS'deçok fazla model versiyonu sundu. Öte yandan Switch'in küçülmesinin taşınabilir ekranını da küçüleceği anlamına geliyor. Bu da oyuncuların çok hoşuna gitmeyecektir. Bakalım Switchile ilgili ileride ne gibi gelişmelere tanık olacağız?



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