

Nintendo Switch Joy-Con'ları için yeni renk seçeneği geldi. Joy-Con kontrolörler bu sefer Switch özel oyunu Splatoon 2'nin renklerine büründü.



Nintendo'nunson konsolu Switch, satış başarısı ile gündemde. Hâl böyle olunca da Nintendo, paranın geldiği yere yatırım yapmaya devam ediyor. Switch için duyurulan aksesuarlar ve farklı renk seçeneklerindeki Joy-Con'lardan sonra bir yenilik daha kullanıcılara sunuluyor. Nintendo Switch Joy-Con'ları için yeni renk seçeneği geldi. Bu sefer Joy-Con'lar, Splatoon 2teması ile satışa sunuldu.



Splatoon 2,renkli dünyası ile dikkat çeken üçüncü şahıs nişancı türünde bir oyun. Temmuz ayında çıkışını yapacak olan Splatoon 2,Nintendo Switch için geliştirildi. Joy-Con kontrolörleri, merakla beklenen Splatoon 2 özel teması ile oyunun renklere büründü. Resimden görebileceğiniz üzere neon yeşilve neon pemberenkleri ile kontrolörler, oyunun temasına uyum sağlıyor. Ayrıca buna yakın bir tasarımda, neon yeşil ve neon pembe renklere sahip Pro kontrolörün de geleceği belirtildi.



Splatoon 2temalı aksesuar ve paketlerin Japonya'da üretileceği biliniyor. Dolayısıyla bu opsiyonların dünya genelinde satışa sunulup, sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak Nintendo'nun bunları global pazara sürmesi sürpriz olmayacaktır. Switch özel oyunu Splatoon 2, 21 Temmuz'da raflardaki yerini alacak. Yeni kontrolörlerin ve aksesuarların da bu tarihe yakın bir dilimde satışa sunulması bekleniyor.



PlayStation Store'da dev indirim! Bu indirimi kaçıran üzülür!