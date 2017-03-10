Nintendo Switch için yeni dövüş joystick ‘i duyuruldu. Ürünün fiyat, çıkış tarihi gibi bilgileri henüz açıklanmadı.



Nintendo Switch için yeni dövüş joystick ‘i duyuruldu. Ürünün fiyat, çıkış tarihi gibi bilgileri henüz açıklanmadı.



Şu sıralar Nintendo Switchhaberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Konsolun çıkışı ile İngiltere'de elde ettiği satış adedi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Switch için üçüncü parti bir donanım duyuruldu.



Switch, ister kendi ekranıyla taşınabilir bir konsol, gibi ister televizyona bağlanarak normal bir oyun konsolu gibi kullanılabiliyor. TV'ye bağlandığında bir gamepad'e dönüşen cihaz ile zaten rahat bir oynanış söz konusu. Ancak ‘bu bana yetmez, ekstra kontroller istiyorum' diyorsanız bir de dövüş stick seçeneğiniz olacak.



Video oyunları aksesuarları üreten Hori, NintendoSwitchiçin geliştirdiği arcade dövüş joystick'ini tanıttı. Firma, Japonya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görsel ile “Hori Real Arcade Pro.V Hayabusa” dövüş joystick'ini oyuncuların beğenisine sundu. Dövüş joystick'inin tasarımı firmanın diğer ürünleri ile benzerlik gösteriyor. Nintendo Switch için tasarlanan joystick, renkler konusunda cihazla ile benzerlik göstererek tasarımsal bütünlük sağlıyor.



Ülkemizde satışı düşük bir ihtimal



Joystick'in fiyatı, çıkış tarihi ve detaylı bilgileri henüz açıklanmadı. Ancak cihazın, firmanın diğer ürünleri ile yakın bir fiyat bandında olacağı tahmin ediliyor. Bu ürünün ülkemize geleceğini düşünmüyoruz. Cihazın çıkışını yapması ile birlikte okuyucularımız bu ürünü yurtdışından temin edebilir. Son olarak Nintendo Switchiçin çok fazla arcade dövüş oyunu seçeneğinin olmadığını da belirtelim.



Terzioğlu: T Serisi Vestel ile Birden Çok Modelle Devam Edecek