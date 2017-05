Nintendo'nun son konsolu Switch, büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar farklı bölgelerden satış rakamları duyduğumuz Nintendo Switch dünya genelinde kaç sattı?



Nintendo'nunoyun dünyasına son armağanı Switchiçin farklı satış rakamları geliyordu. Her rakam oldukça iyi görünse de belli bölgelere aitti ve genel rakamı açığa çıkarmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Nintendo, yaptığı basın toplantısında Switch'in ilk ayında 906,000sattığını duyurmuştu. Şimdi ise dünya geneli için bir rakam geldi.



Öncelikle bu açıklamanın resmi kaynaklardan gelmediğini belirtelim. Bağımsız araştırma grubu SuperData, sunduğu raporda Nintendo Switch'in çıkışından itibaren geçen ilk bir ayda dünya genelinde2.4 milyonsattığını açıkladı. Açıklanan sayı, araştırma grubunun kendi yöntemleriyle elde ettiği bir değer oldu için çok isabetli olamayabilir.



SuperData CEO‘suJoost van Dreunen,“Nintendo, beklentilerin üzerinde performans gösteriyor ve en azından şimdiye kadar yatırımcının güvenini yeniden kazanmayı bildi” açıklamasını yaptı.



Yine geçtiğimiz günlerde açıklanan bir diğer rakamda iseThe Legend of Zelda: Breath of the Wild‘in Amerika pazarında dijital ve kutulu olarak toplam 1,3milyon sattığı açıklanmıştı. Bu satışların 925,000′den fazlası Switch'e, yaklaşık 460,000‘i ise Wii U'ya ait.



Rakamlar açıkça Nintendoiçin işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Zira yapım için yeni renkte Joy-Con'lar, Minecraft ve Monopoly gibi oyunlar geliyor. Ayrıca yakında gelecek olan Mario Kart 8 Deluxe,konsolu coşturacak. Bir bomba da FIFA ile patlayacak. Zira FIFA 18 Switch'e de geliyor. Konsolu alanlar, uzun bir süre oyun sıkıntısı çekmeyecek ve Nintendo bu durumdan kârlı çıkacak.



