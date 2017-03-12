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nintendo switch ‘de kablosuz ağ problemi görüldü

NİNTENDO SWİTCH ‘DE KABLOSUZ AĞ PROBLEMİ GÖRÜLDÜ

Nintendo Switch kullanan bazı kullanıcılar kablosuz ağ problemi yaşadı ve oyun deneyimleri kabusa döndü.

Tarih : 12 Mart 2017, 11:14
Puan Ver : Nintendo Switch ‘De Kablosuz Ağ Problemi Görüldü(7/10)4


Nintendo Switch'in satış rakamları, Joy-Con kontrolörlerinin diğer cihazlara bağlanması, konsol için üretilen özel aparatlar derken yavaş yavaş problemleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir kaç kullanıcıdan gelen şikayetlere bakılırsa bazı Switch'lerde kablosuz ağ problemleri mevcut. Söylenenlere göre bazı Switch'lerin kablosuz ağ sinyalleri normale göre düşük seviyelerde kalıyor.



Özellikle kullanıcıların en çok şikayet ettiği nokta, düşük kablosuz ağ sinyalinin getirdiği LAG sorunu oldu. Ülkemizdeki oyuncuların da AKK ve düşük hızlı internet paketleri sayesinde yakından deneyimlediği bu sorun, oyunlarda LAG'e sebep oluyor. Bu da çoklu oyuncu modlu oyunlarda oyuncuya büyük dezavantajlar getiriyor.



Kablosuz ağ sinyallerinin düşük olması sadece çoklu oyuncu modları etkilemiyor tabii ki. Ayrıca konsolun mağazası eShop'ta da benzer sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar kablosuz ağ sinyallerinin 0 ile 3 arasında gezdiğini ve indirmede sorunlar yaşadığını söylüyor. Hatta bazıları modemlerine yakın konumlarda otursalar da sinyallerde artış olmadığını ve bunun endişe verici olduğunu dile getiriyor.



Firmanın internet sitesinde kablosuz ağ sorunu yaşayanlar için yardım belgesi de bulunuyor ancak oyunculara bunun da yararı dokunmamış. Nintendo, henüz eleştirilere cevap vermediği için bunun donanımsal bir sorun olup olmadığı bilinmiyor. İlerleyen günlerde bu sorunun bir yazılım güncellemesi ya da başka bir yöntem ile çözülüp çözülmeyeceğini göreceğiz.








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