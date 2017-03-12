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Nintendo Switch 2017 Özel Oyunları Listesi
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nintendo switch 2017 özel oyunları listesi

NİNTENDO SWİTCH 2017 ÖZEL OYUNLARI LİSTESİ

Nintendo Switch 2017 özel oyunları listelendi. İşte şu ana kadar çıkmış ve duyurulmuş oyunlar.

Tarih : 12 Mart 2017, 11:08
Puan Ver : Nintendo Switch 2017 Özel Oyunları Listesi(7/10)8


Oyun dünyasının çiçeği burnundaki üyesiNintendo Switch, Legend of Zelda: Breath of the Wild ile piyasaya iyi bir giriş yaptı. Kendine has oyunlarıyla anılan Nintendo'nun diğer özel oyunlarını merak edenlerin sayısı hiç de az değil. Bunun üzerine ünlü oyun sitesiGamespot, Switch için çıkan ya da duyurulan özel oyunları listeledi. İşte o liste;





Nintendo Switch 2017 özel oyunları



– 1-2-Switch

– Arms

– Fast Remix

– Nintendo Switch için Fire Emblem

– Fire Emblem Warriors

– Mario Kart 8 Deluxe

– Project: Octopath Traveler

– Rayman Legends: Definitive Edition

– Shin Megami Tensei: Brand New Title

– Shovel Knight: Specter of Torment

– Snipperclips: Cut It Out Together

– Splatoon 2

– Super Bomberman R

– Super Mario Odyssey

– Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

– Xenoblade Chronicles 2



Ortada bir Nintendo konsolu olur da Mario olmaz mı?



İşte gördüğünüz gibi çıkışının üstünden kısa bir süre geçmiş bir konsol için hiç de fena olmayan bir liste ile karşı karşıyayız. Üstelik oyunların çoğu da bilinen, sağlam yapımlar. Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Bombarman R, Splatoon 2 gibi yapımlar oyuncuları heyecanladırmaya yetecek cinsten. Rayman Legends: Definitive Edition, 2013'te çıkan oyunun Switch'e uyarlanmış versiyonu. Burada Joy-Con kontrolörlerine özel kontroller sunulmuş.Shovel Knight: Specter of Torment'in de Switch oyunu Shovel Knight'ın genişleme paketi olduğunu belirtelim. Listeye bakılınca ve konsol için yeni oyunların da geleceği düşünülünce Switch oyuncuları, oyun yokluğu çekmeyecek gibi görünüyor.








Etiketler: Nintendo  Switch  2017  Özel  Oyunları  Listesi    haber

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