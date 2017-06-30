NİNTENDO SUPER NES CLASSİC SATIŞA SUNULUYOR!
Nintendo, NES Classic'in ardından şimdi de Super NES Classic isimli yeni mini konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.
Nintendo, NES Classic'in ardından şimdi de Super NES Classic isimli yeni mini konsolunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.
Nintendo'nun kısa süre önce satışa sunduğuNES Classicisimli mini konsolu kısa süre içerisinde tükenmiş ve sonrasında da kara borsaya düşmüştü. Nintendo, Switchüretimini yetiştirebilmek için NES Classicüretimini durdurduğunu açıklamıştı.
Normal fiyatı 80 dolar olanNES Classic'in kısa süre içerisinde karaborsada 250 dolara alıcı bulması Nintendo'yu tekrardan harekete geçirdi. Nintendo'dan yapılan açıklamadaSuper NES Classicisimli mini konsolun 29 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.
Super NES Classic, aynı NES Classic'te olduğu gibi HDMIbağlantılı bir mini oyun konsolu ve çift kumanda ile satışa sunulacak. 80 dolardan satışa sunulacak olan cihazın içerisinde hali hazırda 18 farklı oyun yer alacak. Bu oyunların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Nintendo, Super NES Classicismini verdiği yeni konsolunun stok bilgisi hakkında fazla bir ayrıntı vermedi.
Contra III: The Alien Wars
Donkey Kong Country
EarthBound
Final Fantasy III
F-ZERO
Kirby Super Star
Kirby's Dream Course
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mega Man X
Secret of Mana
Star Fox
Star Fox 2
Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
Super Castlevania IV
Super Ghouls 'n Ghosts
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario World
Super Metroid
Super Punch-Out!!
Yoshi's Island
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