

Haziran ayında E3 2016'da tanıtılması beklenen konsolda Nvidia Pascal mimarisini temel alan ekran kartları görebiliriz.



Gelen bilgilere göre, Nintendo yeni NX konsolunda AMD değil Nvidia'nın yongalarını tercih edebilir. Nvidia çok uzun süredir konsol pazarının dışında kaldı, şimdiye kadar ki en iyi mimarisi olan Pascal ile geri dönüş yapmayı umuyor.



Nintendo NX konsolunda kullanılacak olan yonga seti Pascal tabanlı tercih edilecek. Pascal tabanlı Tegra yonga setinde; 2 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Denver 2 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği iş yüküne göre sırasıyla çalışıyor. Grafik tarafında ise güçlü bir Pascal çekirdeği mevcut. 8GB LPDDR4 RAM ile birlikte, 50GB/s bant genişliğine çıkılabiliyor. Bu sayede, 4K çözünürlük ve en az Full HD 60 kare/saniye oranlarına ulaşılabilecek.



Daha çok mobil tarafta bilinen Tegra yonga setinin, konsollara adım atması çığır açacaktır. Bir süre önce Fuze F1 konsolunda Tegra K1 yonga setinin kullanılacağı duyurulmuştu ancak Çin sınırları içinde kalacağı için, yaygın bir kullanım söz konusu değil. Nintendo NX bu açıdan önem taşıyor.



Nintendo'nun NX konsolunu Haziran ayındaki E3 2016 fuarında kullanıcıyla buluşması bekleniyor. Bu tarihten itibaren konsolun donanımı kesin hale gelecektir.



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