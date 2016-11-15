

Japon devi Nintendo taşınabilir oyun konsolu New 3DS XL için yeni renk seçeneklerini satışa sundu. Ürünler Avrupa'da satın alınabiliyor.



Mart ayında çıkış yapması beklenen yeni masaüstü/mobil oyun konsolu ile merak uyandıran Nintedo bir yandan da eski oyun konsollarına desteklerini sürdürüyor. New 3DS XL adıyla yenilenen 3DS XL konsollarına da yeni renk seçenekleri geldi. Özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı olan konsollar yeni renk seçenekleriyle daha da fazla ilgi çekeceğe benziyor.



Pembe, turuncu ve beyaz olarak ifade edebileceğimiz renk seçeneklerinin sunulduğu New 3DS XL konsolu Avrupa genelinde satışa sunuldu. Ülkemizde bir temsilciliği bulunmayan Nintendo'nun konsolunu satın almak isterseniz geçtiğimiz hafta içerisinde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan Amazon.de üzerinden alım yapabilirsiniz.



Amazon.de Üzerinden Ücretsiz Kargo ile Türkiye'den Satın Alınabiliyor



Geçtiğimiz hafta Türkçe dil seçeneği eklenen ve Türkçe müşteri desteğine kavuşan Amazon üzerinden konsolu satın alabilmeniz mümkün. Nintendo'nun mobil oyun konsolunu Türkiye'den satın almak için Amazon.de üzerinden €244,97 fiyatıyla satılan konsolu sepete eklemeniz ve bilgilerini girmeniz yeterli. Amazon'un düzenlediği kampanya sayesinde ücretsiz kargo ile gelecek olan cihaz için gümrükte da uğraşmanıza da gerek kalmayacak. Yaklaşık ₺865 fiyata sahip olunabilen cihazın gümrükte takılma ihtimaline karşı Amazon gerekli önlemleri alarak size de oluşabilecek vergi ödemesi hakkında bilgi veriyor.



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