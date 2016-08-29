Nintendo, konsol pazarında pek varlık gösteremeyen ve ezeli rakipleri Sony PS ve Microsoft Xbox'ın gerisinde kalan Wii U hakkında günah çıkardı.



Nintendo, konsol pazarında pek varlık gösteremeyen ve ezeli rakipleri Sony PS ve Microsoft Xbox'ın gerisinde kalan Wii U hakkında günah çıkardı.



“Yazılımsal destek, iletişim ve ürünlerimizin konumlandırılması konusunda, çok daha iyi iş çıkarmalıyız.”



Söz konusu ifadeler, Japon teknoloji devinin Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime tarafından sarf edildi. Böylece efsanevi Wii'nin gölgesinde kalmayı bile başaramayıp, rakipleri tarafından kolayca sürklase edilen Wii U hakkında nelerin yanlış yapıldığını da itiraf etmiş oldu.



Reggie Fils-Aime, “NX konsolu ile başarılı olmak istiyorsak, hatalarımızın farkında olmak zorundayız. İlk amacımız, NX'in neden eşsiz olduğunu, kullanıcılara çok daha iyi biçimde lanse etmek ve oyun deneyiminin çarpıcı özelliklerini yansıtmak olacak. Yazılımsal iyileştirmeler de yapılmak zorunda. Maalesef bunları başarmaktan uzak kaldığımız bir dönem oldu.” açıklamasında bulundu.



Basit bir örnek verelim: Nintendo Wii U, eşsiz bir oyun kontrol birimine sahipti. Söz konusu kontrol birimi ile, televizyona bakmaya ihtiyaç duymadan oyunları, kontrol edebiliyordunuz. Lakin, konsolun en çok satan oyunu New Super Mario Bros hatta Wii U için geliştirilen Nintendo Land, trajikomik biçimde bu özellikten faydalanamıyordu. Daha da garip olan şey, aynı üretici tarafından geliştirilmeleri ve satışa sunulmaları idi.



Reggie Fils-Aime, “Özellikle yazılım planlamasına olan bakış açımızdan geliştirmeler yapmalıyız.” ifadeleriyle, öz eleştiri yapmayı bildi.



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