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nintendo aksesuarlarının fiyatları belli oldu

NİNTENDO AKSESUARLARININ FİYATLARI BELLİ OLDU

Japon oyun devi Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch için belirlenen çıkış tarihi ve fiyat açıklandı. Oyuncuların merakla beklediği konsol, sektöre yeni bir soluk getirecek güçte görülüyor.

Tarih : 16 Ocak 2017, 11:14
Puan Ver : Nintendo Aksesuarlarının Fiyatları Belli Oldu(9/10)8


Japon oyun devi Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch için belirlenen çıkış tarihi ve fiyat açıklandı. Oyuncuların merakla  beklediği konsol, sektöre yeni bir soluk getirecek güçte görülüyor. Konsolun kutusundan çıkanlar ve aksesuarları hakkındaki detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



Nintendo'nun geçtiğimiz aylarda tanıttığı mobil/masaüstü oyun konsolu Switch için detaylar belli olmaya başladı. Tanıtımıyla birlikte oyun dünyasında büyük ses getiren konsol pek çok oyuncunun ilgisini çekmişti. Japon teknoloji devi dün yaptığı tanıtım ile birlikte konsolun diğer detaylarını da paylaştı.



Aksesuarlar ve Fiyatları



Nintendo Switch Pro Controller



Konsolun bir diğer kontrol cihazı ise Pro Controller. Alışılmış kontrolcü tasarımına sahip olan cihaz klasik oyunculara hitap ediyor. Fiyatı ise rakip firmalardaki benzerlerine yakın düzeyde. Switch Pro Controller – $70 fiyatla satışta olacak.



Joy-Con Controllers



Konsolun en önemli özelliklerinden olan farklı kontrolcüleri farklı renkler ile birlikte geliyor. 3 farklı renk seçeneği gelen kontrolcüler için 1 de kombin oluşturulmuş. Ürünün fiyatı ise pro kontrolcüden 10 dolar daha yüksek. Joy-Con Controllers (set of two, L and R) – $80 fiyatla satışta olacak.



Joy-Con L or Joy-Con R



Eğer kontrolcülerinizden birisi bozulur ya da bir nedenden olayı tekli olarak satın almak isterseniz firma size bu imkanı da sunuyor. Ancak bu imkanın biraz tuzlu olduğunu söyleyebiliriz. Kontrolcülerin ikili fiyatı 80 dolar iken tekli fiyatı 50 dolar.



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