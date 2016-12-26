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nina tayfunu nedeniyle 220 bin kişi tahliye edildi

NİNA TAYFUNU NEDENİYLE 220 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Filipinler'in kuzey bölgesini etkisi altına alan Nina tayfunu nedeniyle en az 4 kişi öldü, yaklaşık 220 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Tarih : 26 Aralık 2016, 11:45
Puan Ver : Nina Tayfunu Nedeniyle 220 Bin Kişi Tahliye Edildi(6/10)6


Filipinler'in kuzey bölgesini etkisi altına alan Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle en az 4 kişi öldü, yaklaşık 220 bin kişi güvenli bölgelere nakledildi.



Yetkililer, Nina tayfununda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 220 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve güvenli bölgelere taşındığını açıkladı.



Nina'nın başkent Manila'nın nüfus yoğunluğu yüksek olan güney bölgelerine doğru ilerlediği bildirildi.



Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA da Nina tayfununun, şiddetli yağmur ve saatte 130 ila 215 kilometre esen rüzgarla Manila'nın güneyindeki Batangas ve Cavite bölgelerini vurarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerleyeceği tahmininde bulundu.



 



kaynak:AA








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