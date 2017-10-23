NİLHAN SULTAN İSYAN ETTİ: DEDEMİN EVİNDEN O REZALETİ KALDIRIN!
Sultan Abdülmecid'in torunu Nilhan Osmanoğlu dedesinin evinde Koç Grubu tarafından açılan sergiye "Bu rezaleti kaldırın" diyerek isyan etti.
İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan ve Sultan Abdülmecid'e ait olan evde açılan sergi, Osmanlı torununu çileden çıkardı.
TWITTER'DAN ÇAĞRIDA BULUNDU: REZALETİ DURDURUN
Sultan Abdülmecid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koç tarafından açılan serginin bir an önce durdurulmasını istedi. Açılan serginin sanat adı altında rezalet olduğunu belirten Osmanoğlu, sergiden fotoğraflar paylaştı.SULTAN ABDÜLHAMİD VE ABDÜLMECİD'İN TORUNU
Nilhan Osmanoğlu, Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu olarak tanınıyor. Ancak Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in oğlu. Dolayısıyla Nilhan Osmanoğlu, namıdiğer Nilhan Sultan, aynı zamanda habere konu olan Sultan Abdülmecid'in de torunu.
İşte Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'nun o paylaşımı:
İşte Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'nun paylaştığı o fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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