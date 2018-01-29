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Nilhan Osmanoğlu, 800 TL'ye Abdülhamid Han Takımı Satışa Çıkardı

NİLHAN OSMANOĞLU, 800 TL'YE ABDÜLHAMİD HAN TAKIMI SATIŞA ÇIKARDI

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, kendi internet sitesinden 800 liraya Abdilhamid Han takımı satışa çıkardı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Nilhan Osmanoğlu, 800 Tl'ye Abdülhamid Han Takımı Satışa Çıkardı(8/10)4

2. Abdülhamid'in torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, kurduğu internet sitesi üzerinden, " Saray ürünleri" satıyor. Sitede, yüzük, "hanedan kokuları", börk, "hanımefendi takıları", "2. Abdülhamid Han fincan replikası", kıyafetler gibi çeşitli ürünler pazarlanıyor.

TARİH DİZİYLE BİRLİKTE YENİDEN CANLANDI

2. Abdülhamid, TRT'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme geldi. Dizinin, 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılında yaşananları anlattığı ileri sürülüyor.

OSMANLI DÖNEMİ FİYATIYLA 571 AKÇE

Dizinin çok izlenmesiyle birlikte Nilhan Osmanoğlu'nun sitesinde "Abdülhamid Han takımı" satılmaya başlandı. Ceket, pantolon, kemer, omuz bel kuşağı, fes, körüklü çizme, bastondan oluşan takım 799.90 TL'den satılıyor. Sitede ayrıca takımın Osmanlı dönemi fiyatı da 571 akçe olarak belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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