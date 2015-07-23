

Mısır'da bulunan Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kazada, 25 yolcudan şimdiye kadar sadece 6'sının kurtarılabildiği söylenildi. Kazada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Güvenlik güçlerinin ifadelerine göre, yolcu gemisinde bulunanların çoğu çocuktu.