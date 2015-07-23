O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nil nehri'nde iki gemi çarpıştı: 15 ölü

NİL NEHRİ'NDE İKİ GEMİ ÇARPIŞTI: 15 ÖLÜ

Mısır'da bulunan Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi öldü.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Nil Nehri'nde İki Gemi Çarpıştı: 15 Ölü(10/10)7


Mısır'da bulunan Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kazada, 25 yolcudan şimdiye kadar sadece 6'sının kurtarılabildiği söylenildi. Kazada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Güvenlik güçlerinin ifadelerine göre, yolcu gemisinde bulunanların çoğu çocuktu.








Etiketler: Nil  Nehri  Nde  İki  Gemi  Çarpıştı  15  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER