NİL NEHRİ'NDE İKİ GEMİ ÇARPIŞTI: 15 ÖLÜ
Mısır'da bulunan Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi öldü.
Mısır'da bulunan Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kazada, 25 yolcudan şimdiye kadar sadece 6'sının kurtarılabildiği söylenildi. Kazada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Güvenlik güçlerinin ifadelerine göre, yolcu gemisinde bulunanların çoğu çocuktu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar