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nikotini vücuttan atmanın yolları

NİKOTİNİ VÜCUTTAN ATMANIN YOLLARI

Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:31
Puan Ver : Nikotini Vücuttan Atmanın Yolları(8/10)5


HAVUÇ SUYU

Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.



Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.



ISIRGAN

Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.



ZENCEFİL

Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.








Etiketler: Nikotini  Vücuttan  Atmanın  Yolları    haber

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