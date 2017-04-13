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nikon d7500 fotoğrafı sızdırıldı

NİKON D7500 FOTOĞRAFI SIZDIRILDI

Eğer DSLR piyasasını takip ediyorsanız, Nikon'un modellerinin ne kadar başarılı olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi de Nikon D7500 fotoğrafı ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 10:17
Puan Ver : Nikon D7500 Fotoğrafı Sızdırıldı(7/10)6


Eğer DSLR piyasasını takip ediyorsanız, Nikon'un modellerinin ne kadar başarılı olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi de Nikon D7500 fotoğrafı ve teknik özellikleri sızdırıldı.



Fotoğraf severlerin en sevdiği markalardan biri olan Nikon, geniş bir DSLRfotoğraf makinesi yelpazesine sahip. Ancak görünüşe göre firma, bu skalayı arttırıyor. Zira bir sitede Nikon D7500olduğu ileri sürülen bir fotoğraf makinesi görüntüsü sızdırıldı ve gözler Nikon'a çevrildi. Şimdi firmanın önümüzdeki hafta ya da aylar içinde duyuru yapması bekleniyor. Nikon D7500 fotoğrafı,aldığımız kaynaklarda da düşük çözünürlüğe sahipti. Dolayısıyla makineye detaylı bir bakış yapmak mümkün değil.



Nikon D7500, boyuna asılıp Balat'ta gezmek için biraz fazla iyi özelliklere sahip



Nikon'un D7500‘ü için bir takım teknik özellikle de paylaşıldı. Söylentilere göre D7500, D500′te olduğu gibi 20 Megapikselsensöre sahip. 4Kvideo çekebilen cihaz, düşük ışık koşullarında daha parlak görüntü almak için 100 – 51,200 ISOaralığı sunuyor. Netlik, fotoğrafın olmazsa olmazıdır. Çok güzel bir kadraj, bir daha yakalanması zor olan bir an, netlik sorunu yüzünden çöp olabilir. Firmalar da bu gibi durumları en aza indirmek için var gücüyle çalışıyor ve yüksek netlik motorlu makineler üretiyor. D7500de bu bağlamda51 noktalıotomatik netleme sistemi içeriyor. SnapBridgeözelliği sunan makine, değişik açılardan fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak adına döndürülen bir LCDekrana sahip.



Fotoğrafı ve teknik özellikleri ortaya çıkaran sitelerin ulaştığı bilgiler ne kadar doğrudur bilinmez. Ancak zaman her şeyin ilacıdır ve yakında D7500 için de daha berrak bilgilere ulaşabiliriz. Bu arada Nikon D7500‘ün Haziran 2017'de çıkması bekleniyor.



Bu hafta çıkacak oyunlar








Etiketler: Nikon  D7500  Fotoğrafı  Sızdırıldı    haber

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