Nikon tarafından üretilen D3400 isimli yeni DSLR kamerası sürekli bir Bluetooth bağlantısı ile anlık paylaşım imkanı sunuyor.



Nikon tarafından üretilen D3400 isimli yeni DSLR kamerası sürekli bir Bluetooth bağlantısı ile anlık paylaşım imkanı sunuyor.



Daha çok fotoğraf paylaşımları sanal hesaplarımızda kullanılır hale geldi. Bu paylaşımları akıllı telefonlar tarafından yapılırken artık fotoğraf makineleri de bu özelliğe sahip olarak gelmekte.



Nikon tarafından üretilen D3400 adlı yeni fotoğraf makinesi hızlı paylaşım için üretilmiş durumda. Kamera sahip olduğu Snapbridge özelliği ve açık Bluetooth ile bu paylaşım imkanını kolaylaştırıyor. Ve ek olarak aç kapa işlemine gerek kalmıyor.



24.2MP çözünürlüğündeki CMOS sensör, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile donanmış durumda bu yeni cihaz. Farklı olan özelliği ile otomatik beyaz dengesinin biraz daha iyi hale gelmesi düşük ışık performansının arttırılması, 100-25,600 ISO aralığı ortaya çıkıyor.



Nikon tarafından üretilen bu modelin satış fiyatı olarak ise 650 dolar fiyat belirlenmiş.



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