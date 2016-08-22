O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nikon d3400 anlık paylaşım özelliği ile geliyor

NİKON D3400 ANLIK PAYLAŞIM ÖZELLİĞİ İLE GELİYOR

Nikon tarafından üretilen D3400 isimli yeni DSLR kamerası sürekli bir Bluetooth bağlantısı ile anlık paylaşım imkanı sunuyor.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:26
Puan Ver : Nikon D3400 Anlık Paylaşım Özelliği İle Geliyor(0/10)


Nikon tarafından üretilen D3400 isimli yeni DSLR kamerası sürekli bir Bluetooth bağlantısı ile anlık paylaşım imkanı sunuyor.



Daha çok fotoğraf paylaşımları sanal hesaplarımızda kullanılır hale geldi. Bu paylaşımları akıllı telefonlar tarafından yapılırken artık fotoğraf makineleri de bu özelliğe sahip olarak gelmekte.



Nikon tarafından üretilen D3400 adlı yeni fotoğraf makinesi hızlı paylaşım için üretilmiş durumda. Kamera sahip olduğu  Snapbridge özelliği ve açık Bluetooth ile bu paylaşım imkanını kolaylaştırıyor. Ve ek olarak aç kapa işlemine gerek kalmıyor.



24.2MP çözünürlüğündeki CMOS sensör, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile donanmış durumda bu yeni cihaz. Farklı olan özelliği ile otomatik beyaz dengesinin biraz daha iyi hale gelmesi düşük ışık performansının arttırılması, 100-25,600 ISO aralığı ortaya çıkıyor.



Nikon tarafından üretilen bu modelin satış fiyatı olarak ise 650 dolar fiyat belirlenmiş.



LG Stylus 2 video inceleme








Etiketler: Nikon  D3400  Anlık  Paylaşım  Özelliği  İle  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER