Nikola Tesla Sırp asıllı Amerikalı mucit, fizikçi ve elektro fizik uzmanıdır. 700 buluşla en çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçmiştir. Bunun ile beraber şu an kullandığımız cep telefonlarını yaşadığı dönemde icadının ve içeriği hakkında da öngörülerde bulunmuştur.



Nikola Tesla Sırp asıllı Amerikalı mucit, fizikçi ve elektro fizik uzmanıdır. 700 buluşla en çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçmiştir. Bunun ile beraber şu an kullandığımız cep telefonlarını yaşadığı dönemde icadının ve içeriği hakkında da öngörülerde bulunmuştur.







Nikola Tesla dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' icatlarına, fikirlerine imza atmasına rağmen birçok bilim adamın aksine ismi nadirle anılır. En bilinen buluşları ise radyo sistemi, floresan lamba, uzaktan kumanda, neon ışıkları, hız-ölçeri, otomobillerdeki ateşleme sistemini, lazer teknolojisi, radarın teknolojisinin temelleri, elektron mikroskobunu ve mikrodalga fırıngibi pek çok şeyi icat etti.



Edison ile düşmanlıkları sık sık dile getirilir.Tesla,1884'te Birleşik devletlere ilk defa geldiğinde Edison'a yardım eder. Edison henüz ampulün patentini almıştır ve elektriğin dağıtımı için bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Edison akkor telli ampulü yeni icat etmişti ve elektriğin aktarılması konusunda bir sistem geliştirmeye çalışıyordu veTesla'dan bu konuda yardım istemiş, eğer sistemdeki sorunu çözebilirse büyük miktarda para vereceğini söylemiştir.



Nikola Tesla sistemdeki sorunları çözerek Edison'u belki de milyon dolarlık bir masraftan kurtarmış ancak Edison söz konusu parayı hiçbir zaman vermemiştir. Edison ölüm döşeğindeyken Tesla'yı af dilemek için yanına çağırtmış fakat Tesla vaktimi boş laflar dinleyerek geçireceğime, insanlık adına gerekli icatları bularak geçiririm diyerek Edison'un son arzusunu yerine getirmemiş ve yanına gitmemiştir. Bu arada Nobel ödülünü reddeden tek bilim(fizik) adamı olduğunu söylemek gerekir. 2006 yılında gösterime giren ünlü Prestige filminde de Tesla‘nın bilimdeki sıra dışı buluşlarına yer verilerek geleceği nasıl öngördüğü belirtilmişti.



Tesla, geleceği yorumladığı bir röportajda ileride mesafe olmaksızın insanlığın birbirleriyle iletişimde olacağını söylemiş ve eklemiş: Sadece bu da değil, televizyon ve telefonun ötesinde kilometrelerce uzaklıkta dahi birbirimizi mükemmel bir şekilde göreceğiz ve duyacağız. Ayrıca bu teknoloji bugünün telefonlarına kıyasla çok daha basit olacak, bir adam telefonunu cebinde taşıyabilecek. Bu öngörünün yanında günümüzde gerçekleşen birçok icadın hala Tesla‘nın fikirlerinden yola çıkılarak üretildiği düşünülüyor. Bunun sebebi iseTesla‘nın bütün dokümanlarına ABD hükumeti tarafından el konulması. Tesla'dan kalan dokümanlar ile hale teknolojinin ilerletildiği düşünülüyor.



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