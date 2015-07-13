NİKOLA TESLA ASLINDA GELECEĞİ GÖRMÜŞ
Nikola Tesla… Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.
Nikola Tesla… Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar