Nikola Tesla… Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.