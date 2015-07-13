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nikola tesla aslında geleceği görmüş

NİKOLA TESLA ASLINDA GELECEĞİ GÖRMÜŞ

Nikola Tesla… Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:26
Puan Ver : Nikola Tesla Aslında Geleceği Görmüş(9/10)11


Nikola Tesla… Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden' değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.








Etiketler: Nikola  Tesla  Aslında  Geleceği  Görmüş    haber

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