O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nike'tan sizi neymar yapacak teknoloji!

NİKE'TAN SİZİ NEYMAR YAPACAK TEKNOLOJİ!

Pek çok firmanın sanal gerçeklik üzerine düştüğü aşikâr.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:49
Puan Ver : Nike'tan Sizi Neymar Yapacak Teknoloji!(10/10)10


Pek çok firmanın sanal gerçeklik üzerine düştüğü aşikâr.



Ancak genellikle oyun alanında sıklıkla gündeme gelen sanal gerçeklik teknolojisi esasen reklamcılık dinamiklerini de değiştirmeye hazırlanıyor.



Bunun en iyi örneklerinden biri de Nike'ın Hypervenom modeli için hazırladığı yeni reklamı The Neymar Jr. Effect. Google'ın karton sanal gerçeklik cihazı Cardboard için hazırlanmış olan reklam tarayıcı üzerinden de deneyimlenebiliyor.



Nike'ın 360 derece görüş açısı sunan reklamı, izleyicileri Brezilya'ya futbol maçının ortasına götürüyor. Neymar'ın yerine geçtiğimiz reklamı tarayıcı üzerinden deneyimleyen kullanıcıların reklamın sol üstünde yer alan ok tuşlarını kullanması gerekiyor.



Fark oluşturan projeleriyle gündeme gelen Nike, bu kez de sanal gerçeklik teknolojisinin nimetlerinden faydalanıyor. Yeni bir reklam filmi yayınlayan firma, izleyicileri Neymar Jr.‘ın yerine koyuyor ve futbol deneyiminin tam ortasına bizleri götürüyor.



Nike'ın sanal gerçeklik reklamı, gelecekte göreceğimiz reklam kampanyalarının henüz ilk adımı. Google Cardboard'u olmayan kullanıcıların ilerleyen zamanlarda Cardboard'u temin edebileceklerini de ekleyelim.



Apple Music İle Kim Dalga Geçti?

 






Etiketler: Nike  Tan  Sizi  Neymar  Yapacak  Teknoloji    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER