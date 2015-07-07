Pek çok firmanın sanal gerçeklik üzerine düştüğü aşikâr.



Pek çok firmanın sanal gerçeklik üzerine düştüğü aşikâr.



Ancak genellikle oyun alanında sıklıkla gündeme gelen sanal gerçeklik teknolojisi esasen reklamcılık dinamiklerini de değiştirmeye hazırlanıyor.



Bunun en iyi örneklerinden biri de Nike'ın Hypervenom modeli için hazırladığı yeni reklamı The Neymar Jr. Effect. Google'ın karton sanal gerçeklik cihazı Cardboard için hazırlanmış olan reklam tarayıcı üzerinden de deneyimlenebiliyor.



Nike'ın 360 derece görüş açısı sunan reklamı, izleyicileri Brezilya'ya futbol maçının ortasına götürüyor. Neymar'ın yerine geçtiğimiz reklamı tarayıcı üzerinden deneyimleyen kullanıcıların reklamın sol üstünde yer alan ok tuşlarını kullanması gerekiyor.



Fark oluşturan projeleriyle gündeme gelen Nike, bu kez de sanal gerçeklik teknolojisinin nimetlerinden faydalanıyor. Yeni bir reklam filmi yayınlayan firma, izleyicileri Neymar Jr.‘ın yerine koyuyor ve futbol deneyiminin tam ortasına bizleri götürüyor.



Nike'ın sanal gerçeklik reklamı, gelecekte göreceğimiz reklam kampanyalarının henüz ilk adımı. Google Cardboard'u olmayan kullanıcıların ilerleyen zamanlarda Cardboard'u temin edebileceklerini de ekleyelim.



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