İki onar yılı geçen sürenin ardından EA ve Nike ikilisi, oyun müdavimlerine muazzam bir nostalji yaşatıyor.



İki onar yılı geçen sürenin ardından EA ve Nike ikilisi, oyun müdavimlerine muazzam bir nostalji yaşatıyor.







1994 yılından beri geçen yaklaşık 22 yılda Electronic Arts, bize yeni spor oyun deneyimleri yaşattı. EA'nin projelerinde, doğal olarak stratejik ortağı Nike'ın materyalleri kullanılmıştı. İkili, şimdilerde karşımıza yeni bir sürprizle çıktı.



Oyun fanatiklerinin de bildiği üzere FIFA 2017, gelecek hafta içinde tüm dünya ülkelerinde satışa sunulacak. İki devin açıklamalarına göre, futbolcular opsiyonel olarak 1994'de Nike tarafından üretilen Mercurial Superfly modelini kullanabilecek. Bu ayakkabılar, futbolcuların özelliklerini daha da üst seviyeye taşıyacak.



Nike Mercurial aksesuarları eşsiz yetenekler ile karşımıza çıkacak: 1990'lı yıllarda kullanılan 16 bitlik grafik mimari(Büyük piksellere hazır olun) ayakkabılara yansırken, Nike Mercurial turuncu, kırmızı gibi renkleriyle de farkını ortaya çıkaracak.







Doğal olarak bu mucizevi yapıtları kolayca elde edemeyeceksiniz. Futbolcularınızı bu ayakkabılar ile donatmak istiyorsanız EA Sports x Nike Mercurial Superflys'ı kazanabilmek için EA Sports Football Club Catalog'da yedinci bölüme ulaşmak zorunda kalacaksınız. Bu da pek çok takımsal ve kişisel başarıyı elde etmeniz demek.



Nike'de bu efsanevi nostaljinin hatırına 1500 çift ayakkabıyı, resmi sitesinden satışa sunacak. Eğer bu ayakkabıları gerçek hayatta da kullanmak istiyorsanız, hızlı davranıp, satın alım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.



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