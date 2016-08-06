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nike, olimpiyatlarda 3d yazıcılardan faydalanıyor!

NİKE, OLİMPİYATLARDA 3D YAZICILARDAN FAYDALANIYOR!

Adidas ile birlikte dünyanın en büyük spor aksesuar üreticisi olan Nike, Rio Olimpiyatları'nda, 3 boyutlu yazıcılarda şekillenmiş modellerini gün yüzüne çıkaracak.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 09:15
Puan Ver : Nike, Olimpiyatlarda 3D Yazıcılardan Faydalanıyor!(0/10)


Jamaikalı, 29 yaşındaki  Shelly-Ann Fraser-Pryce, Rio Olimpiyat Oyunları Organizasyonunda, 100 metre tek ve 4X100 bayrak yarışı kategorilerinde Nike'ın en gelişmiş ve en ilginç tasarımlı spor ayakkabılarından faydalanacak. Nike, söz konusu ayakkabıları tartan zemin için özellikle tasarlamış ve isim olarak  Zoom Superfly Elite gibi iddialı bir adı seçmiş.



Söz konusu ayakkabılar, teknoloji dünyası açısından da kayda değer bir önem taşıyor. Zira, Nike; ayakkabıların tasarımını, usta mühendisler aracılığı ile 3 boyutlu yazıcılar sayesinde şekillendirmiş. Krampon çivileri, hareket zamanını ayarlayan aksesuarlar gibi donanımlar 3 boyutlu yazıcıdan çıkıp önümüze sunulmuş durumda.



Elbette Amerikalı spor giyim üreticisi, sadece ve sadece teknoloji ile yetinmiyor. Şirket, atletler için en optimal ayakkabıları hazırlamış durumda. Rahatlık ve geliştirilmiş en hafif tasarım, ayakkabının en büyük artıları arasında. Amerikalı spor giyim devi, şimdiye kadar   Zoom Superfly Elite'in, yüzden fazla olimpik sporcu tarafından denendiğini ve çok beğenildiğini açıkladı.



Aslında Nike'ın bu hareketi, ilk etapta ezeli rakip Adidas'ın Futurecraft 3D modeline misilleme olarak geliştirildi. Ne var ki Almanlar, 3 boyutlu yazıcı modellemeleri konusunda ilk olsa da, bunu Rio Olimpiyat Oyunları'na taşıma konusunda etkisiz kaldı. İki tarafın çekişmesinde, Amerikalı üretici, çok daha fazla olimpik sporcuya kendi ürününü beğendirmiş ve onlarla anlaşma sağlamış durumda.








Etiketler: Nike  Olimpiyatlarda  3D  Yazıcılardan  Faydalanıyor    haber

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