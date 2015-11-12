NİKAH KARAKOLDA BİTTİ
Bursa'da nikah merasimi karakolda bitti. gelin nikah şahitlerini beğenmeyince tartışma çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Merinos Parkı içerisinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki gelin adayı Ö.Y. ve 32 yaşındaki M.K., evlenmek için sabah saatlerinde Osmangazi Nikah Salonu'na geldi. Damat adayı M.K., nikah şahidi olarak iki arkadaşını getirdi. Ancak Ö.Y., nikah şahitlerini beğenmeyince, çift tartışmaya başladı. Tartışmadan sonra Ö.Y., "Beni zorla evlendiriyorlar" diyerek görevlilere şikayette bulundu. Bunun üzerine nikah salonuna gelen polis ekipleri, ifadelerini almak üzere çifti Merinos Polis Merkezi'ne götürdü. Çiftin tartışmaları burada da devam etti. M.K.'nın üzerindeki damatlık varken, gelin adayı Ö.Y.'nin günlük kıyafetleriyle olması dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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