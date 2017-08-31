Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne düzenlenen operasyonlarda örgütün 5 üst düzey sorumlusu öldürüldü.

Ordu Sözcüsü Sani Osman, yaptığı açıklamada, Borno Eyaleti'nde örgüt mevzilerine düzenlenen hava saldırılarında 5 üst düzey militanın öldürüldüğünü bildirdi.

ÜST DÜZEY MİLİTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Osman, operasyonlarda Abu Dujana, Man Tahiru, Man Chari, Malam Abdullahi Abu Sa'ad ve Goni Bamanga isimli üst düzey militanların yanı sıra 82 örgüt üyesinin de etkisiz hale getirildiğini, ayrıca örgütün rehin aldığı 468 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

DEVLET BAŞKANI MÜCADELENİN ARTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, mayıs ayından beri tedavi gördüğü İngiltere'den dönüşünde, 19 Ağustos'ta ordu komutanlarına çağrı yaparak Boko Haram'a karşı silahlı mücadelenin artırılmasını istemişti.

NİJERYA'NIN EN CİDDİ GÜVENLİK SORUNU

Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen Boko Haram, Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olmayı sürdürüyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'dan itibaren kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: haberinburada