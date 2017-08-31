Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Nijerya'ya Kabusu Yaşatan Boko Haram'a Ağır Darbe! 5 Üst Düzey Sorumlu Öldürüldü

NİJERYA'YA KABUSU YAŞATAN BOKO HARAM'A AĞIR DARBE! 5 ÜST DÜZEY SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne düzenlenen operasyonlarda örgütün 5 üst düzey sorumlusu öldürüldü. Örgütün rehin aldığı 468 kişi de kurtarıldı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Nijerya'ya Kabusu Yaşatan Boko Haram'a Ağır Darbe! 5 Üst Düzey Sorumlu Öldürüldü(10/10)6

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne düzenlenen operasyonlarda örgütün 5 üst düzey sorumlusu öldürüldü.

Ordu Sözcüsü Sani Osman, yaptığı açıklamada, Borno Eyaleti'nde örgüt mevzilerine düzenlenen hava saldırılarında 5 üst düzey militanın öldürüldüğünü bildirdi.

ÜST DÜZEY MİLİTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Osman, operasyonlarda Abu Dujana, Man Tahiru, Man Chari, Malam Abdullahi Abu Sa'ad ve Goni Bamanga isimli üst düzey militanların yanı sıra 82 örgüt üyesinin de etkisiz hale getirildiğini, ayrıca örgütün rehin aldığı 468 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

DEVLET BAŞKANI MÜCADELENİN ARTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, mayıs ayından beri tedavi gördüğü İngiltere'den dönüşünde, 19 Ağustos'ta ordu komutanlarına çağrı yaparak Boko Haram'a karşı silahlı mücadelenin artırılmasını istemişti.

NİJERYA'NIN EN CİDDİ GÜVENLİK SORUNU

Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen Boko Haram, Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olmayı sürdürüyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'dan itibaren kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nijerya  Ya  Kabusu  Yaşatan  Boko  Haram  A  Ağır  Darbe  5  Üst  
Düzey  Sorumlu  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER