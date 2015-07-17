





Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletindeki bir pazar yerine düzenlenen iki bombalı saldırıda 49 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.







AFP, çifte patlamada en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Reuters'ın Kızıl Haç yetkilisi ve Ulusal Acil Durum İdaresi'ne dayandırdığı habere göre ise en az 50 kişi öldü.







Adının gizli kalmasını isteyen Kızıl Haç yetkilisi, iki patlamada yaklaşık 70 kişinin yaralandığını söyledi.







Görgü tanığı Awalu Yakubu ise beş dakika içinde yaşanan iki patlama arasında yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Yerde insanların yandığını gördük. İnsanlar kaçışmaya başladı. Sonrasında daha fazla insanın öldüğü ikinci patlama yaşandı."







Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak yetkililer, saldırının ardında Boko Haram örgütü olmasından şüpheleniyor.