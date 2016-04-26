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NİJERYA'DA KAÇIRILAN TÜRKLER SERBEST BIRAKILDI


NİJERYA'DA KAÇIRILAN TÜRKLER SERBEST BIRAKILDI
Tarih : 26 Nisan 2016, 11:37
Puan Ver : Nijerya'da Kaçırılan Türkler Serbest Bırakıldı(5/10)5


Avukat Ülgener, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin  işletmecisi olduğu geminin 6 Türk mürettebatının, Nijerya açıklarında seyir  halindeyken 11 Nisan'da kaçırıldığını anımsattı.



Personel İlkay Olgun, Haluk Buran, Furkan Topcu, Mehmet Babacan, Şükrü  Dömbek ve Eray Falay'ın 25 Nisan'da özgürlüklerine kavuştuğunu aktaran Ülgener,  "Personel sağlık kontrolünden geçmiş olup, hepsinin iyi olduğu tespit edilmiştir"  ifadelerini kullandı.



Ülgener, konuyla ilgili desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile diğer ilgili makam ve  kurumlardaki görevlilere teşekkür etti.








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